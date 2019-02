Zug fährt ohne Halt: Abenteuerfahrt für Passagiere

Bonn/Köln (dpa/lnw) - Unfreiwillige Abenteuerfahrt für rund 20 Zugpassagiere: Ohne Stopp an den üblichen Haltestellen rauschte die vermeintliche Regionalbahn von Bonn in Richtung Köln. Wie das Unternehmen National Express am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, sollte der Zug eigentlich als sogenannte Leerfahrt - also ohne Fahrgäste - ins Depot fahren. Erst als einer der verblüfften Passagiere die Türnotentriegelung betätigte, hielt der Lokführer in Hürth-Kalscheuren an und bemerkte, dass sich Personen in den Wagen befanden. Zuvor hatten Medien über den Vorfall vom Montag berichtet.

Von dpa