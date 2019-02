Fahrradfahrer stürzt in Graben und stirbt

Stadtlohn (dpa/lnw) - Ein Fahrradfahrer ist in Stadtlohn im Münsterland von einem Radweg abgekommen und gestorben. Der 59-Jährige aus Ahaus sei am frühen Donnerstagmorgen in einen Straßengraben gestürzt und dort tot gefunden worden, erklärte die Polizei. Warum der Mann von der Straße abkam sowie die Todesursache waren zunächst unklar.