Prozess gegen Deutschen in Türkei: Kölner vor Gericht

Demircis Anwalt Mustafa Peköz erwartete noch am Mittwoch, dass sein Mandant während der Verhandlung freigelassen wird. Demirci (33) sitzt seit April in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Demirci soll unter anderem «im Namen der MLKP» in den Jahren 2013 bis 2016 an «unerlaubten Demonstrationen mit Molotow-Cocktails» teilgenommen haben, heißt es in der Anklageschrift. Demirci sagt, er sei bei drei Trauerfeiern und einer Gedenkveranstaltung gewesen. Es sei dabei um Menschen gegangen, die in Syrien gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft hätten.

Es ist derzeit der einzige Prozess dieser Art gegen einen Deutschen, bei dem der Angeklagte noch persönlich vor Gericht steht. Andere wegen Terrorvorwürfen angeklagte Deutsche durften in den vergangenen Monaten ausreisen, während ihre Prozesse in Abwesenheit weitergehen, zuletzt Anfang Januar der Hamburger Dennis E..