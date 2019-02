Bus mit Schülern kollidiert im Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Erkrath (dpa/lnw) - Ein mit fast 20 Schülern besetzter Linienbus ist in Erkrath bei Düsseldorf in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto kollidiert. Dabei wurde die Fahrerin des Autos schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Frau war in ihrem Wagen eingeklemmt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden, nachdem es der Feuerwehr gelang, sie zu befreien. Der Busfahrer habe einen Schock erlitten. Wieso er auf der Gegenfahrbahn fuhr, war zunächst unklar. Die Schüler blieben unverletzt und wurden in der Stadthalle von Erkrath betreut und von ihren Eltern abgeholt.

Von dpa