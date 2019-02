Bahnunternehmen wollen gemeinsam Lokführermangel bekämpfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Gegen den Lokführermangel im Land wollen die Bahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen künftig stärker gemeinsam vorgehen. Heute unterzeichnen sieben Zugbetreiber dazu ein Abkommen über die Erstattung von Ausbildungskosten bei Arbeitgeberwechseln, wie es in einer Ankündigung heißt. So soll verhindert werden, dass die Unternehmen aus Angst vor Abwerbeversuchen der Konkurrenz weniger ausbilden als nötig.

Von dpa