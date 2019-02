Sechs Jahre alter Kölner Künstler zeigt Werke in Hamburg

Hamburg (dpa) - Zu seinem vierten Geburtstag hat Mikail Akar (6) von seinen Eltern eine Leinwand und Fingerfarben geschenkt bekommen: Seitdem begeistert sich der kleine Junge aus Köln für das Malen. Und er probiert ständig neue Techniken aus: Mal benutzt er einen Pinsel - manchmal einen Spachtel. Gezeigt hat er seine farbenfrohen Bilder schon in Köln und Düsseldorf. Jetzt sind sie bis Ende Februar in Hamburg zu sehen. «Seine Bilder haben mir gleich gefallen», sagte die Inhaberin der Galerie, die die Bilder zeigt, Nisvican Roloff-Ok. Damit Mikail bei der Bilderschau am Mittwochabend nicht langweilig wurde, hatte sie ihm aber auch «ein paar Legos mitgebracht, mit denen er spielen kann».