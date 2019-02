BVB-Startelf gegen Tottenham: Ohne Guerreiro, Götze Kapitän

London (dpa) - Borussia Dortmund geht ohne Raphael Guerreiro in das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Tottenham Hotspur. Der offensive Mittelfeldspieler steht überraschend nicht in der Startelf des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga. Für den zuletzt starken Portugiesen rückt Christian Pulisic ins Team. Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ist nach überstandener Fußstauchung erstmals seit zehn Wochen wieder dabei. Mario Götze vertritt den verletzten Marco Reus als Kapitän.

Von dpa