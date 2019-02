Nach Sturz am Kölner Hauptbahnhof in Lebensgefahr

Köln (dpa/lnw) - Der am Kölner Hauptbahnhof unter einen einfahrenden Intercity gestürzte 43-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Er habe mittlerweile mehrere Operationen über sich ergehen lassen müssen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Vernehmungsfähig sei der Mann bislang nicht.