Landrat: Kommunen brauchen für Strukturwandel mehr Personal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Kommunen im Rheinischen Revier brauchen nach Einschätzung des Bergheimer Landrats Michael Kreuzberg für den Strukturwandel mehr Personal. Das gelte auch für die finanziell klammen Kommunen im Haushaltssicherungskonzept, sagte Kreuzberg, Mitglied der Kohlekommission, in einem Bericht für den Wirtschaftsausschuss des NRW-Landtags am Mittwoch. «Die Folge wäre ansonsten, dass Fördergelder nicht abgerufen und strukturwirksame Projekte nicht durchgeführt werden können», stellte Kreuzberg fest. Personal brauche auch die Zukunftsagentur Rheinisches Revier, um den Prozess in der Region steuern zu können.

Von dpa