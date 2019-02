Taxis in Falle gelockt und ausgeplündert: Polizei fasst Trio

Düsseldorf/Erkrath (dpa/lnw) - Die Täter lockten Taxifahrer in einen Hinterhalt und hatten es auf ihre Einnahmen abgesehen. Nach einer Serie von Straftaten im Raum Düsseldorf hat die Polizei ein Trio gefasst. Sie sollen in den vergangenen Wochen mehrfach an haltenden Taxis ein Scheibe eingeschlagen haben, um die Geldbörse der Fahrer zu stehlen. Dazu hätten sie Taxis zu Adressen in Sackgassen oder Stichstraßen bestellt und den Moment für den Einbruch abgewartet, wenn der Fahrer an der Tür klingelte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Insgesamt soll die Bande mindestens 13 Mal zugeschlagen haben. Dabei erbeutete sie laut Polizei insgesamt rund 7000 Euro.

Von dpa