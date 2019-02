SEK-Einsatz in Mönchengladbach: Waffendiebstahl

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nach dem Diebstahl von Schmuck und Waffen in Hamburg hat die Mönchengladbacher Polizei am Mittwochmorgen zwei Wohnungen im Stadtteil Rheydt durchsucht. An dem Einsatz sei auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecherin. «Wir waren mit starken Kräften vor Ort.» Anlass der Durchsuchungen seien Ermittlungen des Hamburger Landeskriminalamts. Dort hatten Diebe im Januar Schmuck und Waffen gestohlen. Verdächtige seien in Mönchengladbach gemeldet, sagte die Sprecherin. Es gehe um den Verdacht des schweren Diebstahls. Genaueres wollte sie nicht sagen.

Von dpa