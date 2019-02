«Aktuell ist in Düsseldorf kein Lkw-Fahrverbot am Rosenmontag vorgesehen», sagte ein Stadt-Sprecher. Das Sicherheitskonzept werde allerdings mit dem Veranstalter und der Polizei «ständig überprüft und gegebenenfalls angepasst».

Fest stehe bereits, dass wie in den Vorjahren «technische Sicherungsmaßnahmen» zum Einsatz kämen: In Düsseldorf sind Zugänge zur Altstadt mit festen Betonbarrieren gesichert. Am Rosenmontag kommen seit 2017 unter anderem Container zum Einsatz, die an Kreuzungen einen Anschlag mit einem Auto oder Lkw verhindern sollen. Vor zwei Jahren hatte es in Düsseldorf auch ein Innenstadtverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gegeben.

Die Stadt Köln behält ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen an Karneval bei. Zum Schutz vor Terroranschlägen dürften Lastwagen an Weiberfastnacht, Karnevalssonntag und Rosenmontag nicht in die Innenstadt fahren, hatte die Stadt vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Die Kölner Polizei kündigte darüber hinaus starke Präsenz und Videoüberwachung an.

Zu den Rosenmontagszügen in Düsseldorf und Köln werden laut den Veranstaltern jeweils mehrere hunderttausend Gäste erwartet.