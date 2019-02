Ermittler haben viel weniger illegales Vermögen abgeschöpft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälischen Ermittlungsbehörden haben im vergangenen Jahr rund 77 Millionen Euro an illegalem Vermögen abgeschöpft. Allerdings sind das rund 60 Prozent weniger als 2017. Das geht aus einem Bericht von Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) an den Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags hervor, der das Thema am Mittwoch auf seiner Agenda hat. 2017 konnten gut 192 Millionen Euro aus kriminellen Quellen gefischt werden.

Von dpa