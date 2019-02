Diebe stehlen acht Bienenvölker in Detmold

Detmold (dpa/lnw) - Acht Bienenvölker haben Diebe in Detmold gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, fehlten auf einer Wiese neben einer Kleingartenkolonie am Montagmorgen acht Kisten, die den Honigbienen zur Behausung dienen. Am Samstag seien die Tiere noch da gewesen. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern und hofft auf Hinweise zum Verbleib der Tiere. «Wir gehen davon aus, dass sie jemand gestohlen hat, der sich damit auskennt», sagte der Sprecher. Der Umgang mit Bienen erfordere Sachkunde.

Von dpa