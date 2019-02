Schwierige Ermittlungen zu Hassmails an Verwaltungsgericht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Ermittlungen im Fall der Hass- und Drohbriefe an das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen wegen des Islamisten Sami A. sind bislang ins Leere gelaufen. «Wie von den meisten Eingabeverfassern ersichtlich beabsichtigt, bestehen nur wenig aussichtsreiche Ermittlungsansätze», heißt es in einer Vorlage des Justizministeriums an den Rechtsausschuss des Landtags. Die meisten Schreiben seien anonym oder unter offensichtlichen Pseudonymen verfasst worden. Mittels Fakemail-Accounts sei die Rückverfolgbarkeit von Nachrichten gezielt vereitelt worden.