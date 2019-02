Fahrradfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Aachen (dpa/lnw) - Eine 52-jährige Fahrradfahrerin ist nach einer Kollision mit einem Lastwagen gestorben. Die Aachenerin erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer die Frau übersehen, als er am Dienstagmorgen an einer Ampel auf die Rechtsabbieger-Spur wechseln wollte. Zwischen den beiden Spuren verläuft nach Polizeiangaben an dieser Stelle der Fahrradweg. Ein Sachverständiger untersucht nun, wie genau es zu dem Unfall kam.

Von dpa