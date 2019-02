Noch viele Gewerbegebiete in NRW ohne Glasfaseranschluss

Von den 5500 Schulen im Land haben den Angaben zufolge derzeit 16 Prozent einen Glasfaseranschluss. Bis Ende 2020 sollen es 60 Prozent sein und 2022 soll dann in allen Schulen ein Glasfaserkabel liegen. Pinkwart forderte die Kommunen auf, das Beratungs- und Förderangebot des Landes beim Glasfaserausbau zu nutzen.

Beim Mobilfunk werden nach Angaben Pinkwarts mittlerweile 99 Prozent der Haushalte in NRW durch mindestens einen Anbieter mit dem Mobilfunkstandard 4G, auch LTE genannt, erreicht. In vielen Regionen seien «weiße Flecken» beseitigt worden, etwa an den Autobahnen 46 und 57 sowie an der ICE-Bahnstrecke Kamen-Dortmund. Bis zum Sommer 2021 sollen 1350 LTE-Basisstationen neu errichtet und 5500 bestehende aufgerüstet werden, um die Versorgung in der Fläche zu verbessern.