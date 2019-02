Beschwerde-Bericht fragt auch nach äußerer Erscheinung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) will genauer wissen, was Bürgern an der Polizei nicht passt. Im landesweiten jährlichen Beschwerde-Bericht der Polizei wird jetzt auch ausgewiesen, ob Bürger etwa das äußere Erscheinungsbild, «außerdienstliches Verhalten» von Polizisten oder gar Untätigkeit kritisiert haben. Das kündigte Reul in einem Bericht an den Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags an. Das Gremium befasst sich am Donnerstag mit dem Thema. Neu eingeführt werde aber auch die Kategorie «Lob und Dank».

Von dpa