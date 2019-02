Textil-Tarifverhandlungen gehen in dritte Runde

Bielefeld (dpa) - Für die rund 100 000 Beschäftigten der Textilindustrie in Westdeutschland sind die Tarifverhandlungen am Dienstag in die dritte Runde gegangen. Die Vorstellungen beider Seiten lagen vor dem Treffen in Bielefeld noch weit auseinander. Die IG Metall ging mit einer Forderung nach einer Einkommenserhöhung um 5,5 Prozent in die Verhandlungen. Die Arbeitgeber boten 3,4 Prozent mehr Geld sowie Einmalzahlungen bei einer Vertragslaufzeit von 28 Monaten an.

Von dpa