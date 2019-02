Sparkassenkunden halten an Sparbuch und Co. fest

Münster (dpa/lnw) - Trotz der niedrigen Zinsen haben die Kunden der Sparkassen in Westfalen-Lippe 2018 gespart wie nie und rund 4,5 Milliarden Euro neu angelegt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 18 Prozent, wie der Sparkassenverband Westfalen-Lippe am Dienstag in Münster mitteilte. Der Großteil des Geldes floß mit 2,9 Milliarden Euro auf Sparbücher, Tagesgeldkonten oder Sparbriefe, die schon seit langem kaum Zinsen abwerfen.