BVB mit Trainer Favre, aber ohne Reus nach London

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund kann wieder auf die Hilfe von Lucien Favre zählen. Der von einem grippalen Infekt genesene Fußball-Lehrer trat am Dienstag zusammen mit der Mannschaft die Reise zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur an. Der Schweizer hatte dem Bundesliga-Tabellenführer beim 3:3 gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende gefehlt.

Von dpa