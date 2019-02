Autofahrer muss am Steuer niesen und überschlägt sich

Lüdinghausen (dpa/lnw) - Weil er am Steuer niesen musste, hat sich ein 23-Jähriger in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld mit seinem Auto überschlagen. Der junge Mann habe während seiner Fahrt am Dienstagmorgen zweimal geniest und dadurch die Kontrolle über seinen Wagen verloren, erklärte die Polizei. Er fuhr frontal gegen ein geparktes Auto, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige habe sich selbst aus dem Wagen befreien können und leichte Verletzungen erlitten.