PKK-Vereinigungen verboten: Durchsuchungen in Neuss

Neuss/Berlin (dpa/lnw) - Nach dem Verbot zweier Vereinigungen, die zur PKK gehören sollen, hat die Polizei Büroräume in Neuss durchsucht. An dem Einsatz am Dienstagmorgen seien rund 60 Beamte beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums. Dabei seien die Vermögen, Geschäftsunterlagen und Datenträger der «Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH» sowie der «MIR Multimedia GmbH» beschlagnahmt worden. Die Geschäftsräume der beiden Organisationen in Neuss befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Um Festnahmen ging es bei dem Einsatz nicht.

Von dpa