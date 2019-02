Zeit für Frühlingsgefühle im Münsterland

Es ist zwar noch Winter, trotzdem könnten in den kommenden Tagen erste Frühlingsgefühle in Nordrhein-Westfalen aufkommen. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen nach und nach an und erreichen am Freitag bis zu 14 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag vorhersagte. Dazu scheint am Freitag die Sonne und es bleibt trocken.

Dafür sorgt das relativ stabile Hochdruckgebiet Dorit, das vor allem tagsüber milde Temperaturen mit sich bringt. Nachts kann es dagegen teilweise noch zu Bodenfrost kommen. Meist dicht bewölkt bleibt es allerdings zunächst noch am Mittwoch, an dem die Höchstwerte bei sechs bis zehn Grad liegen.

Am Donnerstag scheint dann aber schon die Sonne und auch im Münsterland klettern die Temperaturen in den zweistelligen Bereich, bestätigt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Dazu bleibt es niederschlagsfrei und es weht ein nur schwacher Wind. Auch für das Wochenende verspricht der Temperaturtrend des DWD Tageshöchstwerte zwischen 11 und 13 Grad. Die Regengefahr bleibt gering.