Studie: Bonner stehen in NRW am meisten im Stau

Bonn (dpa) - Bonner Autofahrer stehen einer Studie zufolge in Nordrhein-Westfalen am längsten im Stau - durchschnittlich 104 Stunden im vergangenen Jahr. In anderen deutschen Städten war es allerdings noch schlimmer: In Berlin waren es 154 Stunden und im Durchschnitt der «Top Ten» gut 120 Stunden. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Verkehrsinformationsanbieters Inrix hervor.