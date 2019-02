Ärzte nach Tod eines Siebenjährigen freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft hatte einen 64 Jahre alten Oberarzt und eine 31 Jahre alte Assistenzärztin vor Gericht gebracht, am Dienstag aber selbst beantragt, beide freizusprechen. Der Junge hatte laut Obduktion an einem gefährlichen Darmverschluss gelitten. Dies hatten die Kinderärzte auch rechtzeitig erkannt, die Chirurgen kamen aber laut Gutachter anscheinend zu einem anderen Schluss. Nach fast zwölf Stunden in der Klinik war der Junge gestorben.