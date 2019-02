Funkel arbeitet mit Fortuna am größten Coup seiner Karriere

Düsseldorf (dpa) - Die Karriere von Friedhelm Funkel im Profi-Fußball ist reich an Höhepunkten. Man nehme aus seiner Zeit als Spieler nur den DFB-Pokalsieg 1985 mit Bayer Uerdingen durch das 2:1 im Finale gegen Bayern München. Oder das «Wunder von der Grotenburg» 1986, als er mit Uerdingen im UEFA-Cup 7:3 gegen Dynamo Dresden gewann. Als Trainer feierte der einstige Mittelfeldspieler sechs Aufstiege - Rekord. In Erinnerung würde dem 65-Jährigen aber vor allem eines bleiben. «Der Klassenerhalt hätte den größten Stellenwert in meiner Karriere», sagte Funkel nach dem 3:0 seiner Fortuna aus Düsseldorf gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend und dem insgesamt 800. Einsatz als Spieler und Trainer im Profi-Fußball.

Von dpa