Versuchte Flucht vor Polizei endet mit vier Verletzten

Mettmann (dpa/lnw) - Ein mit Haftbefehl gesuchter 41-Jähriger ist vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen Autounfall mit vier Verletzten verursacht. Der Mann und sein 40 Jahre alter Beifahrer seien am Sonntagabend mit ihrem Auto in Mettmann Schlangenlinien und über rote Ampeln gefahren, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ein Streifenwagen gab dem 41-Jährigen Anhaltezeichen. Der Mann versuchte, zu flüchten.

Von dpa