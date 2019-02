Morsbach (dpa/lnw) - Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist in Morsbach nahe Siegen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau am Sonntagabend eine Straße überqueren, als sie von dem Wagen erfasst wurde. Sie stürzte auf die Fahrbahn und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Von dpa