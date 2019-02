Schwarzarbeit in der Pflege: Forscher fordert Hinschauen

Karlsruhe (dpa)- Angesichts hunderttausender illegal in deutschen Haushalten arbeitender Betreuungspersonen für Senioren fordern Pflegeexperten ein Hinschauen der Politik. «Man wird sich dem Thema systematisch zuwenden müssen», sagte Pflegewissenschaftler Michael Isfort vom Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP). Die vor allem aus Osteuropa stammenden Betreuer - zu weit über 90 Prozent Frauen - seien längst eine wichtige Säule in der häuslichen Versorgung Pflegebedürftiger - ohne dass die Politik dies in hinreichender Weise zur Kenntnis nehme.