HSV muss im Pokal-Viertelfinale in Paderborn antreten

Die Partie findet am 2. oder 3. April statt. Die genauen Ansetzungen der Viertelfinal-Begegnungen werden in den kommenden Wochen festgelegt. Das Liga-Hinspiel hatten die Hamburger durch einen Treffer von Khaled Narey am 7. Dezember 1:0 gewonnen. Das Rückspiel findet am 12. Mai in Paderborn statt.