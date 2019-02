Mit USB-Kabel geflickt: Auto aus dem Verkehr gezogen

Dortmund (dpa/lnw) - Auf einer Raststätte an der Autobahn 44 bei Dortmund haben Polizisten ein notdürftig repariertes Auto mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht wollten die Beamten den Fahrer zunächst nur auf die defekte Beleuchtung an seinem Anhänger aufmerksam machen, stellten dann aber starke Mängel an Lenkung, Bremsen und Reifen des Autos fest.

Von dpa