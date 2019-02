Gladbacher Profi Hofmann erleidet schwere Prellung

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Jonas Hofmann hat sich bei der 0:3-Heimniederlage seiner Mannschaft am Samstag gegen Hertha BSC eine schwere Prellung am Sprunggelenk mit Knochenhautreizung zugezogen. Das ergab eine medizinische Untersuchung am Sonntag. Wie lange der 26 Jahre alte Profi pausieren muss, ließ der Fußball-Bundesligist offen. Hofmann war in der 34. Minute der Partie ausgewechselt worden.

Von dpa