Jugendliche stellen brennenden Karton auf die Straße

Willebadessen (dpa/lnw) - In Willebadessen im Kreis Höxter haben Jugendliche einen brennenden Karton mit einer Spraydose auf die Straße gestellt. Die Dose explodierte, als ein Autofahrer auf ihn zu lief. Er blieb unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 18-Jährige sei am Samstagabend mit seinem Auto unterwegs gewesen, als Jugendliche den Karton vor ihm auf der Fahrbahn platzierten und flohen. Die Polizei griff zwei tatverdächtige Jugendliche in der Nähe auf, nach einem weiteren mutmaßlich Beteiligten wird einem Polizeisprecher zufolge weiter gefahndet. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machte die Polizei zunächst nicht. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Von dpa