Eröffnet wird die dreiwöchige Veranstaltung mit einer Eigenproduktion des Theaters Duisburg. Rund 100 Veranstaltungen stehen auf dem Programm - darunter Ausstellungen, Konzerte und Literatur. Autorin Thea Dorn bespricht in ihrer Lesung «Deutsch - nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten» etwa Begriffe wie Heimat, Verwurzelung und Patriotismus.

Um das Spannungsfeld von Utopie und Realismus im Städtebau geht es in einer Ausstellung im Landesarchiv NRW, das sich nach Angaben des Veranstalters zum ersten Mal an den «Akzenten» beteiligt. Das Kulturfestival findet in diesem Jahr zum 40. Mal statt.