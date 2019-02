Stevens über Assauer: Bei den letzten Besuchen nicht erkannt

Gelsenkirchen (dpa) - Der ehemalige Schalke-Trainer Huub Stevens erinnert sich noch an die letzten Begegnungen mit seinem gestorbenen Freund Rudi Assauer. «Leider war es so, dass er auch mich bei den letzten Besuchen nicht mehr erkannt hat. Er war sehr ruhig, in sich versunken», sagte der heutige Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten dem Internetportal «Sportbuzzer».

Von dpa