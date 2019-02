Ditib-Vorstandsmitglied gefesselt und bedroht

Bretten (dpa/lsw) - Ein Vorstandsmitglied des örtlichen Moscheeverbandes Ditib in Bretten (Kreis Karlsruhe) ist von zwei Männern angegriffen, gefesselt und mit einem Messer verletzt worden. Eine religiöse Motivation der beiden Täter könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es von Seiten der Polizei. Der Ditib-Bundesverband verurteilte die Tat am Freitag als niederträchtigen Übergriff. Die beiden Angreifer hätten sich als Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, der in den USA lebt, ausgegeben. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch von 2016 verantwortlich.

Von dpa