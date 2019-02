Favre verpasst Training vor Hoffenheim-Spiel

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre ist krank und hat deshalb das Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten vor dem Duell mit 1899 Hoffenheim verpasst. Der 61 Jahre alte Coach musste am Freitag im Bett bleiben, wie ein BVB-Sprecher mitteilte. Ob Favres Anwesenheit bei der Heimpartie gegen den Tabellen-Achten in Gefahr sei, darüber machte der Sprecher keine Angaben. Bei der routinemäßigen Pressekonferenz zum Spieltag am Freitagnachmittag sollte Favre durch Sportdirektor Michael Zorc vertreten werden.

Von dpa