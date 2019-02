Anwesenheit von BVB-Coach gegen Hoffenheim fraglich

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Fußball-Trainer Lucien Favre ist krank und könnte das Bundesliga-Duell gegen 1899 Hoffenheim möglicherweise verpassen. «Wir werden morgen im Laufe des Vormittages entscheiden, ob es geht und ob es Sinn macht, dass er auf der Bank sitzt», sagte BVB-Sportdirektor Zorc am Freitag. Favre konnte am Tag vor der Partie gegen den Tabellen-Achten nicht bei der Mannschaft des Spitzenreiters sein. Er habe einen grippalen Infekt, sagte ein BVB-Sprecher. Bei der routinemäßigen Pressekonferenz zum Spieltag am Freitagnachmittag wurde Favre durch Sportdirektor Michael Zorc vertreten.

Von dpa