Loveparade-Prozess: Zwölf Nebenkläger ausgeschieden

Duisburg (dpa/lnw) - Im Loveparade-Prozess sind mit der Einstellung des Verfahrens gegen sieben Angeklagte mehrere Nebenkläger aus dem Prozess ausgeschieden. «Bei zwölf Nebenklägern war die Klage nur bezogen auf die städtischen Mitarbeiter zugelassen. Sie sind nach der teilweisen Verfahrenseinstellung nicht mehr am Verfahren beteiligt», sagte der Sprecher des Landgerichts Duisburg, Matthias Breidenstein, am Freitag der «BILD»-Zeitung. Das Gericht habe die Nebenkläger und ihre Anwälte am Donnerstag darauf hingewiesen. Das Gericht hatte Anfang Februar noch 58 Nebenkläger registriert. Unter ihnen sind zahlreiche Angehörige.

Von dpa