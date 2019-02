Entwarnung nach Unfall in Müllheizkraftwerk

Durch ein Loch in einem Filter der Rauchgasreinigungsanlage der Müllverbrennung in Essen-Karnap war am Montag laut RWE so genanntes Aktivkoksgranulat in die Luft geschleudert worden und in einem Umkreis von etwa 200 Metern rund um das Kraftwerk niedergegangen. Eine Lanuv-Sprecherin wies zunächst auf eine mögliche Belastung des Stoffs mit giftigem PCB oder Dioxinen hin.