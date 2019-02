Am Dienstag Warnstreiks an allen NRW-Unikliniken

Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaften den Druck in den Gesprächen für rund eine Million Beschäftigte erhöhen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 28. Februar in Potsdam. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Sie verweisen auf sprudelnde Steuereinnahmen. Die Länder weisen die Forderungen als überzogen zurück.

Im vergangenen September war ein Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen an den Unikliniken in Düsseldorf und Essen beigelegt worden. Verdi und die Klinikleitungen hatten sich in einem Schlichtungsverfahren auf die Einstellung von zusätzlichem Personal verständigt. Im Zuge dieser Auseinandersetzung war allein an der Uniklinik Düsseldorf an 52 Tagen gestreikt worden. Etwa 3000 Operationen mussten dort deshalb abgesagt oder verschoben werden.