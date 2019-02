Riesenflammen und Rauchwolken über Moers

Moers (dpa/lnw) - Bis zu 20 Meter hohe Riesenflammen und schwarze Rauchwolken weithin sichtbar: In einem Moerser Gebäudekomplex mit Reifenhandel, Autohändler und lackverarbeitender Firma hat am Freitag ein mächtiges Feuer gewütet. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde am Vormittag kurzzeitig der Bahnhof und ein nahe gelegener Supermarkt gesperrt. Die Bahnlinie RB 31 fuhr zeitweise in beide Richtungen nicht. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um den Brand zu beobachten und sperrte die Straßen um den Einsatzort ab. Einer der etwa 80 Feuerwehrleute kam mit leichten Verbrennungen in eine Klinik.

Von dpa