Vollsperrungen auf der A1 und A3

Frechen/Emmerich (dpa/lnw) - Autofahrer auf der A1 in Richtung Dortmund müssen am nächsten Wochenende Umwege in Kauf nehmen. Wegen einer «Notmaßnahme» werde der Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Erfttal und der Anschlussstelle Frechen von Freitag (15. Februar/21 Uhr) bis Montag (18. Februar/5 Uhr), gesperrt, teilte Straßen.NRW am Freitag mit. Im Übergangsbereich von der Fahrbahn zu einer Brücke seien massive Schäden aufgetreten, die behoben werden müssten. Umleitungen führen über die A61 und die A4.

