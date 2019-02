BVB bangt um Einsatz von Kapitän Reus

Dortmund (dpa) - Ob Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim spielen kann, ist noch ungewiss. «Bei Marco müssen wir das Training am Freitag abwarten», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc den «Ruhr Nachrichten» (Freitag). Der Fußball-Nationalspieler war bei der Pokal-Niederlage gegen Werder Bremen am Dienstag zur Halbzeit wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden.

Von dpa