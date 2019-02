«Rudi-Assauer-Arena»: Schalke-Fans schlagen Umbenennung vor

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Fußball-Fans des Bundesligisten FC Schalke 04 trauern um Rudi Assauer. An der «1000-Freunde-Mauer» vor der Veltins-Arena in Gelsenkirchen haben einige Anhänger am Donnerstag Blumen, Schals, Teddybären und andere Utensilien zum Gedenken an den tags zuvor gestorbenen Ex-Manager Assauer (74) niedergelegt. Auch einige Kerzen wurden angezündet. Ein weiblicher Fan platzierte eine weiße Rose mit blauem Band.

Von dpa