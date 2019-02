Bayern-Boss Hoeneß über Assauer: «Sein Wort hat gezählt»

München (dpa/lnw) - Bayern-Boss Uli Hoeneß hat den gestorbenen Rudi Assauer als aufrichtigen Kollegen und Freund gewürdigt. «Rudi war ein Mensch, auf den man sich verlassen konnte. Sein Wort hat gezählt, eine Vereinbarung, die per Handschlag getroffen wurde, hatte Gültigkeit, darauf konnte man sich bei ihm zu hundert Prozent verlassen», sagte der Aufsichtsratvorsitzende der Münchner am Donnerstag. «Natürlich haben wir auch kontrovers diskutiert, aber am Ende konnten wir uns immer in die Augen schauen.»

Von dpa