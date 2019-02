Geld von Internationaler Schule Düsseldorf zurückgefordert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Internationale Schule Düsseldorf soll zu Unrecht von den Eltern Schulgeld und gleichzeitig Landeszuschüsse in Millionenhöhe kassiert haben. Das Schulgeld sei als Beitrag für den Förderverein deklariert worden, teilte die Bezirksregierung am Donnerstag in Düsseldorf auf Anfrage mit. Für das Jahr 2015 verlangt die Behörde nach intensiver Prüfung nun die staatliche Förderung zurück. Die «Rheinische Post» hatte darüber berichtet.

Von dpa