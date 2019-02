Hansch: Größtes Verdienst Assauers nicht im Fußball

Gelsenkirchen (dpa) - Für den langjährigen Fußballreporter Werner Hansch liegt das größte Verdienst des verstorbenen Rudi Assauers nicht im Fußball, sondern im Outing der Alzheimer-Erkrankung. «Im Februar 2012 hatte er sich geoutet und damit sehr viel getan für die Enttabuisierung dieser Krankheit», sagte Hansch am Donnerstag dem «Grenzecho». In den vergangenen sieben Jahren seien politisch viele wichtige Dinge auf den Weg gebracht worden. Assauer habe mit seinem Umgang mit der Krankheit «eine große Leistung gebracht» für die Gesellschaft, erzählte der langjährige Weggefährte über den am Mittwoch verstorbenen Assauer. Hansch war mit Assauer im Fernsehen aufgetreten, nachdem dieser seine Krankheit öffentlich gemacht hatte.

Von dpa