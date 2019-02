Herztode in NRW im Vergleich eher selten

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Todesfälle wegen Herzkrankheiten gibt es in Nordrhein-Westfalen weniger häufig als in den meisten anderen Bundesländern. Pro 100 000 Einwohner starben im Jahr 2016 landesweit 201 Menschen an einer Herzkrankheit, heißt es im neuen Deutschen Herzbericht, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Das war bundesweit der viertniedrigste Wert. Am besten schnitt Hamburg ab - mit 184 Herztoten pro 100 000 Einwohner. Etwas niedriger als in NRW waren die Quoten zudem in Berlin und Baden-Württemberg. Zwischen den einzelnen Bundesländern gab es große Unterschiede. Den bundesweit höchsten Wert der Herztoten belegt Sachsen-Anhalt (295).

Von dpa